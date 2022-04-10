Польша хочет передать изъятую российскую недвижимость украинцам
Власти Варшавы заявили, что изъяли российскую недвижимость по адресу Собеского, 100, заявил мэр польской столицы Рафал Тшасковский, прибыв к зданию.
"Мы приняли в собственность здание и хотим передать его нашим украинским друзьям. В ближайшие часы мы сможем спокойно войти сюда, чтобы определить, сможем ли мы это здание отремонтировать или, возможно, частично снести. Мы не знаем, в каком оно состоянии", - цитирует Тшасковского РИА Новости.