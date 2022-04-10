Украина получит 50 немецких «Леопардов»

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине бывшие в использовании танки Leopard 1. Первый из них может быть доставлен через шесть недель, сообщил гендиректор концерна Армин Паппергер изданию Handelsblatt.

Условием будет соответствующее одобрение федерального правительства, отметил он.

Deutsche Welle пишет, что в общей сложности речь может идти о поставке Вооруженным силам Украины в течение трех месяцев до 50 танков Leopard 1 из старых запасов армий ряда стран.

По словам Паппергера, украинских солдат можно обучить управлению Leopard 1 за несколько дней, в настоящее время проверяется состояние танков.