Лавров прокомментировал слова Борреля: либо у него обида, либо ляпнул

«Результат этой всей самостоятельности - нулевой, потому что все, что делается, полностью контролируется США, никакой самостоятельной роли Евросоюзу не отведено, в том числе и в тех усилиях, которые внутри Евросоюза предпринимаются», - считает Лавров.

Министр отмечает, что «никогда Евросоюз до сих пор не выступал, вообще не выступал как военная организация», и напомнил, что ранее Германия впервые в истории выделила 100 миллиардов евро «на накачивание своих военных мускулов», а это признак выстраивания некой коллективной военной структуры.

Глава МИД России также отметил, что когда глава дипломатии страны или организации говорит о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит, «либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал».

«Это из ряда вон выходящее, конечно, заявление. И мы подробно будем об этом говорить официально в наших документах МИД, надеюсь, в ближайшие день-два мы это сделаем, все проанализируем», - сказал Лавров.

Министр иностранных дел добавил, что это очень серьезный разворот, даже в той политике, которую «ЕС и в целом Запад под руководством США» стали проводить после начала военных действий в Украине.

«Эта политика, которая отражает озлобленность, в чем-то даже остервенелость, и которая, конечно же, определяется совсем не только Украиной, а тем, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России и подчинения России той глобальной системе, которую Запад выстраивал и которую, несмотря на окончание «холодной войны» и несмотря на исчезновение Варшавского договора и Советского Союза, все время продвигал и продвигал близко к нашим границам вопреки всем дававшимся обещаниям», - заключил глава внешнеполитического ведомства России.