Противоречия между силами Асада и ПКК: в Сирии усиливается продовольственный кризис

Противостояние сторонников Башара Асада и террористов ПКК вылилось во взаимное блокирование ряда населенных пунктов и районов в Сирии, передает Anadolu со ссылкой на местные источники.

По данным источников, армия Асада блокировала сообщение с подконтрольными террористам районами сирийской провинции Алеппо. Террористы ПКК, в свою очередь, осадили подразделения армии Асада в административных центрах провинций Хасеке и Камышлы.

Отмечается, что напряженность возросла 7 апреля, когда сторонники Асада окружили подконтрольные ПКК районы Шейх-Максуд и Ашрафийя в Алеппо. Армия Асада пятый день препятствует поставкам муки, продуктов питания, лекарственных препаратов и топлива в районы Ашрафийя и Шейх-Максуд. В ответ 9 апреля закрыли въезды и выезды в районы дислокации подразделений сил режима Асада в провинциях Хасеке и Камышлы. ПКК также прекратили поставки муки в Хасеке и Камышлы.

В связи с взаимной блокадой усиливается продовольственный кризис в этих районах Сирии.