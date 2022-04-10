Зеленский об отказе НАТО закрыть небо над Украиной: мир несет ответственность

«Украина не имеет никаких юридических претензий к отказу НАТО закрыть небо над страной, но мир несет ответственность за свои действия». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS.

Глава украинского государства отметил, что понимает опасения и страх лидеров стран о том, что может начаться мировая война.

«И я не могу ежедневно давить на них, на народы их стран. Потому что все боятся войны. Но несет ли мир ответственность? Я считаю, несет. Почему? Я ответил. Ежедневно стань перед зеркалом и спроси: ты мог что-то сделать или не мог? Ты найдешь там в зеркале ответ на эти вопросы и на то, кто ты есть», - сказал Зеленский.