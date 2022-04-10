В Азербайджане решают проблему трудовой занятости женщин - вынужденных переселенцев

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, Программа развития ООН и женские ресурсные центры в Агджабеди, Барде и Тертере начали сотрудничество в рамках проекта "Расширение полномочий и создание равных возможностей для женщин, входящих в уязвимые группы, пострадавшие от конфликта в Азербайджане, для устранения барьеров, препятствующих увеличению экономического и социального участия".

В рамках этой деятельности женщинам - вынужденным переселенцам будет оказываться юридическая и психологическая помощь, а желающим начать малый и средний бизнес - поддержка самозанятости и обучения на различных курсах.

Женщинам, имеющим статус вынужденных переселенцев, смогут получить начальные профессиональные знания по компьютерам, шитью, изготовлению кондитерских изделий, работе в женских салонах красоты и другой деятельности. Услуги по выбранным сферам, таким как психология, юриспруденция и лидерство, также запланированы для онлайн-обучения.

Отметим, что для каждой женщины - вынужденного переселенца в возрасте от 18 до 65 лет планируется организовать платные регулярные курсы профессиональной подготовки. Участвуя в указанных мероприятиях, вынужденные переселенцы получат начальные профессиональные знания и смогут применить полученный на следующем этапе наглядный опыт в своей будущей карьере. Желающие принять участие в курсах или получить более подробную информацию могут обратиться к координатору женских ресурсных центров района проживания.