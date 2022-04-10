Марина Овсянникова будет работать в немецком Die Welt
Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире российского телеканала, будет работать в немецком Die Welt. Об этом пишет Русская служба издания.
Die Welt - одно из самых влиятельных информационно-аналитических изданий Германии, пользующееся популярностью у политиков и представителей бизнеса.
Овсянникова стала всемирно известной после акции, которую провела в прямом эфире канала. Во время новостного выпуска с Екатериной Андреевой она встала позади ведущей с плакатом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, вам здесь врут". Суд оштрафовал ее на 30 тыс. руб. за антивоенное обращение, которое она записала до эфира. Рассмотрение дела за саму акцию по административной статье "за дискредитацию российских войск" намечено на 14 апреля.