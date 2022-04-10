В Москве заявили, что причин для завершения переговоров с Киевом нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает дальнейшее продолжение переговоров с Киевом. Об этом он сообщил в эфире «Россия-24».

«Президент [России Владимир Путин] у нас подчеркивал неоднократно, что мы предпочитаем переговоры. В настоящий момент нет причин для прекращения общения России и Украины», — отметил российский министр.

Лавров обратил внимание, что «украинская сторона каждый раз изворачивается»: «Но мы люди терпеливые и настойчивые».