Британия ввела санкции против лидера боснийских сербов

Правительство Великобритании ввело санкции в отношении президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Жельки Цвиянович и ее предшественника, члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.

Как передает ТАСС, Цвиянович и Додик подпали под ограничения, предполагающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения, в связи с "дестабилизирующей деятельностью в Боснии и Герцеговине".

Уточняется, что Цвиянович и Додик стали первыми фигурантами "боснийского санкционного списка". "Оба лица использовали свое служебное положение, чтобы добиваться фактического отделения Республики Сербской - одного из двух энтитетов Боснии и Герцеговины - от страны в нарушение конституции", - говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что действия Додика направлены на "выход Республики Сербской из участия в работе ключевых государственных институтов", а сам политик "использует сеющую распри, опасную националистическую риторику и подрывает мир в стране и регионе". Цвиянович, по данным британских властей, "публично прославляла военных преступников и отрицала геноцид в Сребренице". Британия считает, что "действия и риторика" Додика и Цвиянович "подрывают Дейтонское соглашение о мире 1995 года". Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала союзников присоединиться к принятым санкциям.