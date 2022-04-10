В Баку судят экстрадированного из Украины бизнесмена Махмудова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу задержанного в Украине и экстрадированного в Азербайджан бизнесмена Максуда Махмудова, сообщает корреспондент haqqin.az

Отмечается, что суд продолжился допросом потерпевшего Аслана Гахраманова, который заявил, что Махмудов заложил золото граждан в банк и взял деньги в кредит.

«Эти деньги Максуд выводил из банка по удостоверениям личности знакомых людей, отдавал людям и на этом зарабатывал. Я отдал все свое золото жене Максуда. Это была семейная афера», - сказал Гахраманов.