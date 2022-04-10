В Баку судят экстрадированного из Украины бизнесмена Махмудова
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу задержанного в Украине и экстрадированного в Азербайджан бизнесмена Максуда Махмудова, сообщает корреспондент haqqin.az
Отмечается, что суд продолжился допросом потерпевшего Аслана Гахраманова, который заявил, что Махмудов заложил золото граждан в банк и взял деньги в кредит.
«Эти деньги Максуд выводил из банка по удостоверениям личности знакомых людей, отдавал людям и на этом зарабатывал. Я отдал все свое золото жене Максуда. Это была семейная афера», - сказал Гахраманов.
В этот момент Максуд Махмудов начал материться, и в суде произошла заминка. Суд удалил подсудимого за оскорбительные слова в адрес свидетеля и отложил процесс до 15 апреля.
Отметим, что Максуд Махмудов, объявленный в международный розыск Министерством внутренних дел Азербайджана по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере), был задержан на территории Украины в июле 2021 года. 18 сентября он был доставлен из Украины в Азербайджан и передан следствию. В период следствия ему было предъявлено обвинение по статье о хищении предметов, представляющих особую ценность. По делу проходят 90 потерпевших.