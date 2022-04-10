Зеленский прогнозирует самые сложные битвы в Украине

На востоке и юге Украины начнется новая волна войны России, будут самые сложные битвы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для программы 60 Minutes телеканалу CBS.

УНИАН пишет, что, в частности, у Зеленского спросили, чего он сейчас ожидает на востоке и юге Украины.

"Будет одна из самых сложных битв. Будет битва не одна. Мы думаем, что это будет новая волна этой войны. Мы не знаем, какое количество техники будет, и понимаем, что будет в разы больше, чем сейчас. Мы видим скопление военных, техники у востока и юга нашего государства. Мы понимаем почти все коридоры, куда пойдет враг. Мы понимаем, что он собирается сделать, и понимаем, что от скорости того, как нам будут помогать, и прежде всего, кстати, Соединенные Штаты Америки, от той скорости, как они смогут нам передать оружие, честно скажу вам, зависит, выстоим мы или нет", - подчеркнул Зеленский.