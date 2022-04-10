Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 16:38

На прошлой неделе Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против России, включающий запрет на въезд зарегистрированных в России и Беларуси грузовых автомобилей на территорию Евросоюза. Что же касается российских и белорусских перевозчиков, чьи автомобили уже находятся на территории Старого Света, то власти Евросоюза обязали их покинуть ее пределы до 16 апреля. Как пояснили в Федеральной таможенной службе России, речь идет о запрете на все автомобильные грузоперевозки, в том числе транзитные по территории ЕС.

Пока эти меры не распространяются на автомобильные грузоперевозки, которые доставляют фармацевтическую, медицинскую, пищевую и сельскохозяйственную продукцию, в том числе пшеницу, а также энергоносители, цветные металлы и удобрения. «Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым», — добавили в Федеральной таможенной службе России. В рамках этих санкций Латвия по состоянию на 10 апреля уже запретила въезд 152 грузовиков из России и Беларуси. Важно отметить, что антироссийские санкции могут опосредованно затронуть и Азербайджан. Если Россия ответит на них симметрично и в свою очередь запретит европейским странам въезд и транзит грузовых автомобилей по своей территории, то у сопредельных стран, таких как Азербайджан, Турция и Казахстан, могут возникнуть серьезные трудности, поскольку значительная часть товаров, ввозимых из Европы в республики Южного Кавказа и Центральной Азии, следует транзитом через территорию России. Тем более что по мнению российских экспертов, введение Россией ответных санкций — всего лишь вопрос времени.