Антироссийские санкции могут опосредованно затронуть и Азербайджан ...но и откроют новые логистические возможности для Баку
На прошлой неделе Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против России, включающий запрет на въезд зарегистрированных в России и Беларуси грузовых автомобилей на территорию Евросоюза. Что же касается российских и белорусских перевозчиков, чьи автомобили уже находятся на территории Старого Света, то власти Евросоюза обязали их покинуть ее пределы до 16 апреля.
Как пояснили в Федеральной таможенной службе России, речь идет о запрете на все автомобильные грузоперевозки, в том числе транзитные по территории ЕС.
Пока эти меры не распространяются на автомобильные грузоперевозки, которые доставляют фармацевтическую, медицинскую, пищевую и сельскохозяйственную продукцию, в том числе пшеницу, а также энергоносители, цветные металлы и удобрения.
«Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым», — добавили в Федеральной таможенной службе России.
В рамках этих санкций Латвия по состоянию на 10 апреля уже запретила въезд 152 грузовиков из России и Беларуси.
Важно отметить, что антироссийские санкции могут опосредованно затронуть и Азербайджан. Если Россия ответит на них симметрично и в свою очередь запретит европейским странам въезд и транзит грузовых автомобилей по своей территории, то у сопредельных стран, таких как Азербайджан, Турция и Казахстан, могут возникнуть серьезные трудности, поскольку значительная часть товаров, ввозимых из Европы в республики Южного Кавказа и Центральной Азии, следует транзитом через территорию России. Тем более что по мнению российских экспертов, введение Россией ответных санкций — всего лишь вопрос времени.
«Я думаю, ответные меры с нашей стороны последуют довольно быстро, - считает управляющий директор группы компаний «Совтрансавто» Владимир Тян. – Другой вопрос, из чего будет исходить руководство, принимая такое решение, - из потребностей импортеров и экспортеров, из принципиальной позиции государства или из интересов российских перевозчиков? Ответить сложно, поскольку даже в условиях сократившегося импорта полноценной замены автомобильному транспорту нет и не предвидится. Плюс есть проблема Калининградской области, на которую санкции Евросоюза пока вроде бы не распространяются. Но надолго ли?..»
В целом же, по словам экспертов, новые санкции серьезно ударили по российским перевозчикам, и теперь не очень понятно, как ситуация будет развиваться дальше. Если Москва примет зеркальные меры, то перевозчики - речь прежде всего о Турции, Азербайджане и Казахстане - будут вынуждены искать новые маршруты. И поскольку мест на них всем не хватит, следует ждать массовые увольнения и закрытие некоторых компаний.
С другой стороны, если Россия закроет территорию для европейских автотранспортных компаний, может пострадать и Китай – как известно, Россия является одной из основных транзитных стран, через пространство которой осуществляются интенсивные автоперевозки грузов по маршруту Китай-Европа-Китай. Судя по всему, именно этот фактор не позволил России сразу же ввести против Евросоюза зеркальные меры.
Есть, правда, не очень высокая вероятность того, что Россия вообще не прибегнет к ответным санкциям. Но в таком случае перед азербайджанскими автотранспортными компаниями откроется новое окно возможностей, поскольку мгновенно возрастет число заказов на доставку российских грузов в Европу, за которые в «досанкционный» период жестко конкурировали несколько десятков мощных грузовых компаний.