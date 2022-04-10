Bloomberg сообщил о первом дефолте российской компании
Компания «Российские железные дороги» допустила дефолт по одному выпуску евробондов, сообщает Bloomberg со ссылкой на Комитет по кредитным деривативам.
Согласно информации, речь идет о евробондах в швейцарских франках с датой выплаты 14 марта.
Отмечается, что РЖД пыталась, однако не смогла провести выплату из-за наложенных на нее санкций.
Издание The Bell отмечает, что «Российские железные дороги» стали первой российской компанией, которую признали допустившей дефолт.