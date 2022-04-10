Зеленский о битве за Киев: не готов говорить о победе

Президент Украины Владимир Зеленский пока не готов говорить о том, что украинские войска победили в битве за Киев. Об этом он заявил в интервью для CBS.

По словам украинского лидера, с уверенностью можно говорить лишь о том, что удалось удержать свое.

"Я думаю, это не окончательная победа. Я не уверен, что она последняя. Я уверен, что нельзя говорить, что мы выиграли битву за Киев, потом что-то проиграть, я так не могу оценивать. Я смогу об этом сказать, только когда мы победим в этой войне и освободим наши территории. Потому что Буча - это часть большого Киева. Если в Буче, Гостомеле и Ирпене были истреблены люди, выиграли ли мы эту битву? Я не уверен. Мы удержали и не отдали свое, это я могу подтвердить. А победили ли мы, я об этом не готов говорить", - отметил Зеленский.