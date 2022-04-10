В «ДНР» и «ЛНР» идет охота на мужчин: принудительно отправляют на войну
В сепаратистских образованиях «ДНР» и «ЛНР» идет охота на мужчин. Их насильно мобилизуют и отправляют на войну с Украиной, причем делают это даже в отношении студентов, людей с инвалидностью и других категорий, которые не подлежат мобилизации. Такое заявление сделал журналист Денис Казанский, участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.
«Знаю людей, которые не выходят из дома с февраля, потому что ходят по домам и пытаются мобилизовать», – рассказал Казанский в интервью русскоязычному телеканалу «Настоящее время».
По его словам, этих людей вообще никак не готовят к военным действиям и почти не выдают им защиту: «Ни бронежилетов, ни касок - всего не хватает, их гонят на укрепленные украинские позиции, и они сразу погибают». В результате, по словам Казанского, «потери там огромные».
Журналист утверждает, что в «ДНР» и «ЛНР» «ситуация с мобилизацией абсолютно трагичная... Я на днях общался с мобилизованными пленными – жителями ОРДЛО (территории Донецкой и Луганской областей, которые последние восемь лет были под контролем пророссийских сепаратистов), которых мобилизовали. И некоторые из них успели сдаться в плен. Они просто мечтают успеть сдаться в плен до того, как их убьют! Но сдаться в плен – это тоже не так просто. Бывает, если ты попадаешь под артобстрел, то попробуй еще добеги до позиции украинской армии».
Казанский говорит, что пообщался с двумя студентами, которые сдались украинским военным, их без подготовки отправили на войну. По словам этих ребят, один из них 2002 года рождения, другой 2000 года рождения, «их просто как мясо бросают на убой. И абсолютно никто не считается с этими потерями. Никто не пытается их беречь и сохранять. Россия за своих военных отчитывается хоть каким-то образом и опасается, что российское общество будет недовольно, что много погибших и им нужно платить компенсации по семь миллионов рублей за погибших российских военных. А вот за мобилизованных в «ДНР» и «ЛНР»... никто ничего никому не заплатит. За них отчитываться не нужно, они – это несуществующая серая зона, несуществующая страна, квазигосударство. Естественно, у людей там нет никаких прав».
По словам журналиста, «там очень много погибших. Это уже признают даже пропагандисты, российские военные корреспонденты. Они пишут, что среди мобилизованных очень большой процент убитых, что они не выживают. Их гонят на укрепленные украинские позиции, и они сразу погибают».