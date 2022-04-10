В «ДНР» и «ЛНР» идет охота на мужчин: принудительно отправляют на войну

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В сепаратистских образованиях «ДНР» и «ЛНР» идет охота на мужчин. Их насильно мобилизуют и отправляют на войну с Украиной, причем делают это даже в отношении студентов, людей с инвалидностью и других категорий, которые не подлежат мобилизации. Такое заявление сделал журналист Денис Казанский, участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины. «Знаю людей, которые не выходят из дома с февраля, потому что ходят по домам и пытаются мобилизовать», – рассказал Казанский в интервью русскоязычному телеканалу «Настоящее время».

По его словам, этих людей вообще никак не готовят к военным действиям и почти не выдают им защиту: «Ни бронежилетов, ни касок - всего не хватает, их гонят на укрепленные украинские позиции, и они сразу погибают». В результате, по словам Казанского, «потери там огромные». Журналист утверждает, что в «ДНР» и «ЛНР» «ситуация с мобилизацией абсолютно трагичная... Я на днях общался с мобилизованными пленными – жителями ОРДЛО (территории Донецкой и Луганской областей, которые последние восемь лет были под контролем пророссийских сепаратистов), которых мобилизовали. И некоторые из них успели сдаться в плен. Они просто мечтают успеть сдаться в плен до того, как их убьют! Но сдаться в плен – это тоже не так просто. Бывает, если ты попадаешь под артобстрел, то попробуй еще добеги до позиции украинской армии».