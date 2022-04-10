Российские военные захватили в Мариуполе судно под флагом Либерии

«На территории Мариупольского морского торгового порта военными России были захвачены и вывезены в неизвестном направлении члены экипажа судна SMARTA под флагом Либерии. Среди них 18 украинцев». Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, экипаж судна был вывезен в направлении Донецка.

«Сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и далее должен был следовать в Турцию. Однако он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к причалу Мариупольского порта», - цитирует Денисову издание УНН.