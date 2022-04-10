В Мариуполе украинский пограничник взорвал себя, чтобы не сдать позицию россиянам

В заблокированном российскими войсками Мариуполе офицер-пограничник ценой собственной жизни спас побратимов и уничтожил радиостанцию, чтобы она не досталась россиянам, заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии “Украинской правде”.

По его словам, офицер с самого начала атаки российских войск на Мариуполь вместе с сослуживцами и другими защитниками сил обороны города выполнял боевые задания.

9 апреля в бою с россиянами военный прикрыл свою группу и фактически остался один в окружении российских военных. Офицер, имя которого не раскрывается, получил ранение. Он уничтожил радиостанцию, чтобы она не досталась россиянам.

"Осознавая опасность захвата противником радиостанции, офицер в последний раз вышел в эфир, выкрикнув "Слава Украине!", после этого герой-пограничник взорвал себя. Вечная слава погибшему защитнику", - заявил Демченко.