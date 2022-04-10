«Дальше только в рукопашную»: защитники Мариуполя заявили, что сегодня «может быть последнее сражение»

У находящегося в Мариуполе подразделения заканчиваются боеприпасы, ситуация очень сложная, 11 апреля может быть последнее сражение, а поддержки или хотя бы связи с властью нет, сообщила 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского Вооруженных сил Украины.

"С начала войны мы уже 47 суток защищаем Мариуполь… Мы держали оборону достойно, делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство на заканчиваться. Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся... С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой, поскольку б/к (боекомплекта) не осталось. Дальше – в рукопашную. Дальше – для некоторых смерть, а для некоторых – плен", - цитирует заявление морпехов "Украинская правда".