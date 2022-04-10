Распространилась информация об аресте «главного куратора Украины» в Кремле

«Вы будете смеяться, но российские z-источники сообщили нам об аресте Владислава Суркова: «Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года», – написал он. Об этом сообщает издание «Гордон».

При этом экс-депутат Госдумы не исключил, что информация может не подтвердиться.

«Минобороновские всегда Суркова не любили и могут мечту выдавать за реальность. С другой стороны, хотя Путин освободил ВЮС с должности своего помощника официальным приказом еще в феврале 2020-го, до сих пор Сурков как никто знает реальную ситуацию в сепаратистских псевдореспубликах и имеет там обширные связи. И он близок к российским "ветеранам Донбасса», – объяснил Пономарев.

Он также отметил, что Сурков «всегда был довольно близок» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и «очевидно, что много чего академик не сам придумывает, а следует заветам ВладиславЮрича». «Ждем подтверждения или опровержения информации об аресте Суркова», – подчеркнул Пономарев.

Владислав Сурков занимал пост помощника главы российского государства с сентября 2013 года. Долгое время считался одним из главных кремлевских идеологов: при его участии создавался блок «Единство» и партия «Единая Россия». В его компетенцию входили вопросы, связанные с Украиной,— в частности, он курировал ситуацию в сепаратистских «ЛНР» и «ДНР», его называют «архитектором» этих «республик». Принимал участие на экспертном уровне в работе «нормандского формата» (Россия, Франция, Германия, Украина).