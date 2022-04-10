МЧС с представителями ведомств начинает проверки объектов торговли и услуг

Кабинет министров Азербайджана принял постановление «О мероприятиях по организации деятельности по выявлению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий и устранению недостатков на всех видах объектов обслуживания и торговли, массово посещаемых населением».

Согласно постановлению, МЧС поручено в течение шести месяцев совместно с представителями министерства энергетики, Исполнительной власти Баку (представители районных/городских ИВ - в городах и районных центрах), ПО «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана и ОАО «Азеришыг» организовать проверки по соблюдению правил пожарной, радиационной и технической безопасности на всех нижеуказанных объектах:

- в зданиях, предназначенных для временного проживания, в том числе общежитиях, отелях, санаториях, домах отдыха, кемпингах, мотелях;

- на всех объектах социального назначения, в больницах, учебных заведениях, независимо от формы собственности;

- в зданиях культурно-просветительных организаций (театры, кинотеатры, концертные залы, музеи и др.);

- на всех общественных объектах, обслуживающих население (торговые центры, кафе, рестораны).

Кроме того, МЧС предписано регулярно информировать Кабинет министров о ходе проверок. Постановление вступает в силу со дня подписания.