Минобороны Украины: Россия готова к наступательной операции на Донбассе

«Россия почти завершила подготовку к наступательной операции на востоке Украины и может начать активные боевые действия в ближайшее время». Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНИАН.

Он отметил, что по информации властей, российская армия перешла к фазе завершения восстановления своих подразделений и переброски их на территории Донецкой и Луганской областей.

«Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся на этих территориях уже где-то в ближайшее время. В то же время украинская армия к этому готова. Мы не можем прогнозировать, когда это произойдет. Есть сообщения западных источников», - сказал Мотузяник.

Представитель Минобороны также добавил, что в последнее время в Донецкой и Луганской областях вдоль линии разграничения количество российских войск значительно увеличилось.