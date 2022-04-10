В Евлахе мужчина покончил с собой в полицейском участке

В СИЗО полиции Евлахского района произошло самоубийство. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, в субботу, 9 апреля, в прокуратуру Евлахского района поступила информация о самоубийстве в следственном изоляторе 55-летнего Ильхама Аскерова, задержанного в Евлахском районе в качестве подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ.

В настоящее время по данному факту в прокуратуре района проводится расследование.