ВСУ сбили российский самолет над Луганщиной глава администрации
В Луганской области украинские военные сбили российский самолет. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.
Модель самолета и других подробностей глава администрации не привел.
Вместе с тем Гайдай дал краткую сводку за 11 апреля.
«Противник совершил обстрел Лисичанска, есть один погибший. В результате обстрела Северодонецка разрушено «стратегическое» здание. Горячее всего в Кременной, Рубежном и Попасной, россияне пытаются совершить там прорывы. Бои продолжаются, противник несет потери», - заявил он.