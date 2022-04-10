ВСУ сбили российский самолет над Луганщиной глава администрации

В Луганской области украинские военные сбили российский самолет. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

Модель самолета и других подробностей глава администрации не привел.

Вместе с тем Гайдай дал краткую сводку за 11 апреля.

«Противник совершил обстрел Лисичанска, есть один погибший. В результате обстрела Северодонецка разрушено «стратегическое» здание. Горячее всего в Кременной, Рубежном и Попасной, россияне пытаются совершить там прорывы. Бои продолжаются, противник несет потери», - заявил он.