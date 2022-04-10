Россия рассчитывает на Иран. Но Иран не рассчитывает на Россию аналитическая выкладка Хатами для haqqin.az
На фоне ужесточения санкций США и ЕС в отношении России в Москве прошла обширная ирано-российская торговая конференция, в которой, как передает иранское информационное агентство IRNA, приняли участие 70 представителей Ирана и руководство трехсот компаний с российской стороны.
Параллельно глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейман Пак встретился с заместителем министра промышленности и торговли России.
Любопытно, что за два дня до начала конференции газета Wall Street Journal опубликовала статью под заголовком «Специализированный курс Ирана по обходу санкций», в которой, в частности, высказала мнение, что под прессом западных ограничений Кремль пытается получить от Тегерана варианты их обхода.
Об использовании «иранского опыта» в обходе дискриминирующих санкций вдруг заговорили не только телепропагандисты Владимир Соловьев и Семен Багдасаров, но и глава Министерства транспорта РФ Владимир Савельев, заявивший, что опыт Ирана может, в частности, пригодиться в деятельности российских авиакомпаний.
Урал Хатами, известный иранский политолог, обратил внимание haqqin.az на то, что в сообщении IRNA говорится не об иранских предпринимателях, а о неких семидесяти «представителях Ирана». По словам политолога, российские власти организовали эту встречу в надежде, что иранские государственные чиновники поделятся своим многолетним опытом обхода санкций.
Иран в самом деле тратит немало сил и средств, отыскивая малейшие лазейки в западных санкциях. В некоторых незначительных сферах, к примеру, в торговле айфонами, бытовой техникой, смартфонами, которые каким-то образом проникают на местный рынок, им это удается. Но Иран не в состоянии обойти санкции в ключевых секторах экономики - в экспорте энергоресурсов, привлечении инвестиций, банковской сфере, получении современных западных промышленной техники и технологий и т.д.
Московской встрече предшествовали политические переговоры и консультации на довольно высоком уровне. При этом все еще неясно, готов ли Иран на самом деле помочь Москве в обходе тотального эмбарго, наложенного Западом.
Как известно, Россия много лет удачно использовала антииранские санкции, связанные с ядерной программой Тегерана, навязывая иранским партнерам далеко не самые выгодные торговые соглашения. Как результат, доля Ирана в товарообороте с РФ составляет всего пятую часть от российской.
В Тегеране убеждены, хоть и не заявляют об этом во всеуслышание, что Москва до последнего времени делала все, чтобы иранцы как можно дольше оставались под санкциями. Теперь же Иран, по словам Урала Хатами, рассчитывает поменяться с РФ ролями. То есть использовав фактор украинской войны, вызвавшей глобальное неприятие России, договориться с американцами, сбросить с себя ярмо санкций и использовать припертую к стене Москву, чтобы диктовать ей свои условия торговых отношений.
Иранские лидеры прекрасно понимают, что Россия видит в их стране весьма опасного конкурента, готового в любой момент по максимуму восполнить долю российских энергоресурсов на мировом рынке, если будет принято решение о полном эмбарго на импорт российских энергоресурсов. И в этом контексте к логике иранской дипломатии не придерешься: и в самом деле, зачем помогать России, если для Запада именно Москва, а не Тегеран является сегодня главной военной угрозой?
По мнению эксперта, организовывая форум с участием иранцев, Москва, не исключено, хотела показать США и ЕС, что сколачивает некую антизападную экономическую коалицию. Идея крайне сомнительная, поскольку вряд ли придется по душе высшему политическому руководству Ирана, у которого сейчас одна цель – договориться с Западом и сбросить с себя наконец удавку санкций, наброшенную Дональдом Трампом.
Словом, сегодня в Иране нет ни одного серьезного политика, готового испортить отношения с ЕС и США ради планов по распространению «русского мира».
Что же касается предстоящего российско-иранского «обмена опытом», то Хатами напомнил, что за годы политической борьбы с иранским режимом Соединенные Штаты научились выявлять и пресекать обходные пути санкций и, несомненно, используют этот механизм в отношении России.
По словам эксперта, США создали мощную систему отслеживания несоблюдения ограничений. К примеру, в последние годы была выявлена целая сеть доверенных лиц в иностранных правительствах и банках, которые помогали Ирану отмывать десятки миллиардов долларов. Западная разведка раскрыла сеть фирм, незаконно управлявших за границей счетами ведущих банков Ирана. Они были учреждены как самими иранцами, так и гражданами Китая, Индии, ОАЭ и других стран. Западная разведка тщательно перекрывает любые попытки Тегерана замаскировать через свои заграничные прокси-компании транзакции на покупку нефтяного оборудования, продажу нефти, получение современных технологий и др.
«Американцам удалось сделать так, чтобы ни одна страховая компания в мире не могла застраховать иранские суда, вывозящие за границу нефть или другие продукты экспорта, - говорит Урал Хатами. - Иранские компании не могут получить деньги за продажу своих автомобилей, металла и других товаров. А банковская система по-прежнему остается полностью отключенной от мировой финансовой системы. Так что по большому счету иранцам нечем делиться с прижатыми к стене россиянами…»