Записал: Ага Гасымлы, собкор 18:27

На фоне ужесточения санкций США и ЕС в отношении России в Москве прошла обширная ирано-российская торговая конференция, в которой, как передает иранское информационное агентство IRNA, приняли участие 70 представителей Ирана и руководство трехсот компаний с российской стороны. Параллельно глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейман Пак встретился с заместителем министра промышленности и торговли России. Любопытно, что за два дня до начала конференции газета Wall Street Journal опубликовала статью под заголовком «Специализированный курс Ирана по обходу санкций», в которой, в частности, высказала мнение, что под прессом западных ограничений Кремль пытается получить от Тегерана варианты их обхода.

Об использовании «иранского опыта» в обходе дискриминирующих санкций вдруг заговорили не только телепропагандисты Владимир Соловьев и Семен Багдасаров, но и глава Министерства транспорта РФ Владимир Савельев, заявивший, что опыт Ирана может, в частности, пригодиться в деятельности российских авиакомпаний. Урал Хатами, известный иранский политолог, обратил внимание haqqin.az на то, что в сообщении IRNA говорится не об иранских предпринимателях, а о неких семидесяти «представителях Ирана». По словам политолога, российские власти организовали эту встречу в надежде, что иранские государственные чиновники поделятся своим многолетним опытом обхода санкций. Иран в самом деле тратит немало сил и средств, отыскивая малейшие лазейки в западных санкциях. В некоторых незначительных сферах, к примеру, в торговле айфонами, бытовой техникой, смартфонами, которые каким-то образом проникают на местный рынок, им это удается. Но Иран не в состоянии обойти санкции в ключевых секторах экономики - в экспорте энергоресурсов, привлечении инвестиций, банковской сфере, получении современных западных промышленной техники и технологий и т.д. Московской встрече предшествовали политические переговоры и консультации на довольно высоком уровне. При этом все еще неясно, готов ли Иран на самом деле помочь Москве в обходе тотального эмбарго, наложенного Западом.

Как известно, Россия много лет удачно использовала антииранские санкции, связанные с ядерной программой Тегерана, навязывая иранским партнерам далеко не самые выгодные торговые соглашения. Как результат, доля Ирана в товарообороте с РФ составляет всего пятую часть от российской. В Тегеране убеждены, хоть и не заявляют об этом во всеуслышание, что Москва до последнего времени делала все, чтобы иранцы как можно дольше оставались под санкциями. Теперь же Иран, по словам Урала Хатами, рассчитывает поменяться с РФ ролями. То есть использовав фактор украинской войны, вызвавшей глобальное неприятие России, договориться с американцами, сбросить с себя ярмо санкций и использовать припертую к стене Москву, чтобы диктовать ей свои условия торговых отношений. Иранские лидеры прекрасно понимают, что Россия видит в их стране весьма опасного конкурента, готового в любой момент по максимуму восполнить долю российских энергоресурсов на мировом рынке, если будет принято решение о полном эмбарго на импорт российских энергоресурсов. И в этом контексте к логике иранской дипломатии не придерешься: и в самом деле, зачем помогать России, если для Запада именно Москва, а не Тегеран является сегодня главной военной угрозой? По мнению эксперта, организовывая форум с участием иранцев, Москва, не исключено, хотела показать США и ЕС, что сколачивает некую антизападную экономическую коалицию. Идея крайне сомнительная, поскольку вряд ли придется по душе высшему политическому руководству Ирана, у которого сейчас одна цель – договориться с Западом и сбросить с себя наконец удавку санкций, наброшенную Дональдом Трампом. Словом, сегодня в Иране нет ни одного серьезного политика, готового испортить отношения с ЕС и США ради планов по распространению «русского мира».