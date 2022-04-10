Лавров: Переговоры будут, но боевые действия не остановим

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит переговорный процесс с Киевом, но боевые действия в настоящее время приостанавливать не будет. Об этом Лавров заявил в интервью "России 24".

"Не вижу причин, по которым их (переговоры) не можем продолжать, хотя украинская сторона каждый раз выворачивается, бывает, на 180 градусов, отвергая то, что она сама предлагала несколько дней назад, например. Однако мы люди терпеливые и настойчивые", - заявил глава российского МИД.

При этом пауз в боевых действиях не будет. По словам Лаврова, накануне первого раунда переговоров Путин дал приказ прекратить огонь, но Украина "не ответила взаимностью": "Когда мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на следующие раунды переговоров никаких пауз не будет. Пока не будут достигнуты окончательные договоренности, пока не будут подписаны".