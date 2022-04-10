Google заменил «мертвые россияне» на «дорогие россияне»

Google исправил ошибку в переводчике Google Translate, из-за которой Роскомнадзор потребовал от компании незамедлительно принять меры по исключению из ее сервисов угроз в адрес российских пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Ошибка исправлена», - ответили в пресс-службе компании на соответствующий запрос.

Роскомнадзор сообщил о нарушении экстремистского характера в работе переводчика. Сервис при вводе для перевода словосочетания dear Russians («дорогие россияне») предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы dead Russians («мертвые россияне»). Причем для поисковых запросов с упоминанием других национальностей подобные предложения отсутствовали, сообщал регулятор.