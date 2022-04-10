Евросоюз активизирует поставки оружия Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский союз (ЕС) активизирует поставки оружия в Украину, сообщает ТАСС.
«Вместе мы дали понять, что мы более чем знаем, что в эти моменты свободу, независимость, а также безопасность украинцев и Украины можно защитить только с помощью оружия. Поэтому мы как Европейский союз, вместе как друзья Украины активизируем поставки оружия [Киеву] в будущем», - заявила Бербок в понедельник по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.