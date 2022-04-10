SOCAR бесплатно поставит в Украину еще 100 тонн топлива

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) безвозмездно передала Украине еще более 100 тонн топлива. Об этом сообщает Report со ссылкой на украинскую «дочку» компании – SOCAR Energy Ukraine.

«Мы гордимся каждым врачом, спасателем, пожарным, волонтером, который в настоящее время оказывает круглосуточную помощь в любой точке Украины. Благодарим наших работающих на АЗС коллег за их труд и мужество», - говорится в сообщении.

Напомним, что SOCAR Energy Ukraine предоставляет бесплатное топливо для карет скорой медицинской помощи и пожарных автомобилей.