Канцлер Австрии о жестком разговоре с Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой. Об этом со ссылкой на главу правительства сообщило в понедельник Австрийское агентство печати.
Как говорится в заявлении Нехаммера, «это не было дружественным визитом». «Моим важнейшим посланием Путину являлось то, что эта война должна наконец завершиться, поскольку в войне проигравшие есть с обеих сторон», - отметил он.
Канцлер выразил мнение, что лица, причастные к «тяжким военным преступлениям в [украинском городе] Буче и других местах», должны быть привлечены к ответственности.
«Я также четко заявил президенту Путину, что санкции против России сохранятся и будут ужесточаться до тех пор, пока на Украине умирают люди», - добавил Нехаммер.
Он стал первым главой правительства страны – члена Евросоюза, встретившимся с Путиным после начала войны в Украине. До этого Нехаммер провел в Киеве переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.