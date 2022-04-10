Канцлер Австрии о жестком разговоре с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой. Об этом со ссылкой на главу правительства сообщило в понедельник Австрийское агентство печати.

Как говорится в заявлении Нехаммера, «это не было дружественным визитом». «Моим важнейшим посланием Путину являлось то, что эта война должна наконец завершиться, поскольку в войне проигравшие есть с обеих сторон», - отметил он.

Канцлер выразил мнение, что лица, причастные к «тяжким военным преступлениям в [украинском городе] Буче и других местах», должны быть привлечены к ответственности.