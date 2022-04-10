11 апреля 2022 года в административном здании Министерства по чрезвычайным ситуациям состоялось совещание, посвященное обсуждению текущей ситуации в коммунальном хозяйстве страны, в том числе в газовом хозяйстве, а также вопросов, связанных с возможными чрезвычайными ситуациями.

В совещании приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, руководители соответствующих структур МЧС, глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев, замминистра энергетики Кямал Аббасов, заместитель председателя ОАО «Азеришиг» Гадир Исмаилов и зампредседателя ОАО «Азерсу» Кочарли Гасанов.

Выступая на мероприятии, министр Кямаледдин Гейдаров отметил, что совещание было проведено по поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Он дал обширную информацию о текущей ситуации в коммунальном хозяйстве, в том числе в газовом хозяйстве. Говоря о взрыве, произошедшем 3 апреля этого года в ночном клубе «Location» в городе Баку, министр отметил, что грубые нарушения правил пожарной безопасности объектов общественного питания, в том числе расположенных в подвалах и на первых этажах зданий, особенно в газовых хозяйствах, могут привести к серьезным трагедиям и в любой момент стать источником потенциальной опасности. Глава МЧС отметил, что предприниматели, которые злоупотребляют существующей в настоящее время процедурой проведения проверок в субъектах предпринимательства, в ряде случаев пренебрегают правилами безопасности. Так, после того, как инспектор Службы государственного пожарного надзора министерства, проводящий контрольные мероприятия на объекте, устраняет на месте выявленные недостатки, в том числе случаи незаконного подключения к баллонам с жидким газом или к газопроводам, и, завершив соответствующую документацию, покидает объект, владелец объекта вновь восстанавливает незаконное подключение, что в конечном итоге приводит к тяжелым трагедиям.