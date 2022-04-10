По поручению Мехрибан Алиевой министр Гейдаров провел совещание фото; видео
11 апреля 2022 года в административном здании Министерства по чрезвычайным ситуациям состоялось совещание, посвященное обсуждению текущей ситуации в коммунальном хозяйстве страны, в том числе в газовом хозяйстве, а также вопросов, связанных с возможными чрезвычайными ситуациями.
В совещании приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, руководители соответствующих структур МЧС, глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев, замминистра энергетики Кямал Аббасов, заместитель председателя ОАО «Азеришиг» Гадир Исмаилов и зампредседателя ОАО «Азерсу» Кочарли Гасанов.
Выступая на мероприятии, министр Кямаледдин Гейдаров отметил, что совещание было проведено по поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Он дал обширную информацию о текущей ситуации в коммунальном хозяйстве, в том числе в газовом хозяйстве. Говоря о взрыве, произошедшем 3 апреля этого года в ночном клубе «Location» в городе Баку, министр отметил, что грубые нарушения правил пожарной безопасности объектов общественного питания, в том числе расположенных в подвалах и на первых этажах зданий, особенно в газовых хозяйствах, могут привести к серьезным трагедиям и в любой момент стать источником потенциальной опасности. Глава МЧС отметил, что предприниматели, которые злоупотребляют существующей в настоящее время процедурой проведения проверок в субъектах предпринимательства, в ряде случаев пренебрегают правилами безопасности. Так, после того, как инспектор Службы государственного пожарного надзора министерства, проводящий контрольные мероприятия на объекте, устраняет на месте выявленные недостатки, в том числе случаи незаконного подключения к баллонам с жидким газом или к газопроводам, и, завершив соответствующую документацию, покидает объект, владелец объекта вновь восстанавливает незаконное подключение, что в конечном итоге приводит к тяжелым трагедиям.
Он также подчеркнул, что из-за отсутствия конкретного механизма, связанного, в частности, с эксплуатацией газовых баллонов, их удалением и утилизацией во время контрольных мероприятий внутри объекта, в ряде случаев принятие инспектором необходимых мер становится невозможным. Поэтому наполнение, эксплуатация баллонов с жидким газом, контроль за требованиями Правил технической безопасности баллонов должны обеспечивать соответствующие органы. Также необходимо серьезно бороться с незаконным использованием газа на объектах общественного питания. Kямаледдин Гейдаров отметил важность принятия необходимых мер в этой области, учитывая, что функция осмотра и проверки газовых установок потребителей, газовых линий, дымовых труб, а также вентиляционных и вентиляционных линий принадлежит непосредственно ПО «Азеригаз».
Министр подчеркнул, что с учетом всего вышесказанного президент АР Ильхам Алиев дал серьезные поручения по жесткой борьбе со случаями, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям в секторе общественного питания, в первую очередь к пожарам и взрывам, а также с незаконным использованием газа и баллонов со сжиженным газом.
В мероприятии приняли участие руководители профильных ведомств министерства, в том числе начальник Государственной противопожарной службы генерал-майор Хикмет Аббасов, начальник гражданской обороны генерал-майор Ниязи Заманов, начальник Центра кризисного управления генерал-майор Адиль Абдуллаев. О возможных причинах возникновения чрезвычайных ситуаций рассказали начальник Государственного агентства по контролю за недропользованием Вусал Агаев, начальник Государственного агентства по контролю за безопасностью строительства Джабраил Ханларов, начальник Государственного агентства по регулированию ядерной и радиационной деятельности Вугар Гусейнов.
Затем выступили глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев, заместитель министра энергетики Кямал Аббасов, заместитель председателя ОАО «Азеришиг» Гадир Исмаилов и заместитель председателя ОАО «Азерсу» Кочарли Гасанов.
По итогам совещания совместными комиссиями, состоящими из специалистов соответствующих структур, было принято решение о проведении усиленных контрольно-надзорных мероприятий на объектах общественного питания, начиная с города Баку, и немедленном принятии соответствующих мер в связи с выявленными нарушениями.