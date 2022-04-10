Войска «ДНР» могут прибегнуть «к помощи химических войск», чтобы захватить завод «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в эфире «Первого канала» заявил представитель так называемой «Народной милиции ДНР» Эдуард Басурин.

«Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор», - заявил Басурин.

Отметим, Мариуполь находится в блокаде с 1 марта 2022.