У Зеленского назвали условие, при котором Украина сможет отбиться от России

«Украина сможет отбить вооруженную агрессию Российской Федерации, если нам как можно быстрее окажут необходимое вооружение». На этом подчеркнул руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS, пишет УНИАН.

По его словам, прежде всего Украина нуждается в тяжелом вооружении, в частности, артиллерии.

«Во-вторых, нам надо танки, военные самолеты. Нам нужно все возможное вооружение, которое поможет закрыть украинское небо», - рассказал Андрей Ермак.