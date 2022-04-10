Спикер Госдумы предложил лишать гражданства россиян, не поддерживающих войну в Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать над лишением гражданства или запрета на въезд в Россию для подобных экс-сотрудницы российского телеканала Марины Овсянниковой.

«К сожалению, для таких «граждан РФ» нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно», - отметил Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на подачку в виде работы в Die Welt, которую получила Марина Овсянникова – так была оценена её выходка во время новостной передачи на Первом канале.