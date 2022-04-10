Семьям шехидов и инвалидам войны приобретут квартиры за счет средств от продажи неиспользуемого жилья

Средства, полученные от продажи указанных квартир, будут направлены на обеспечение жильем семей шехидов и инвалидов войны в других регионах.

Правила устанавливают порядок продажи квартир, построенных по заказу Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в поселке Рамана Сабунчинского района, поселке Умид Гарадагского района, поселке Ходжасан Бинагадинского района, многоквартирных домах, построенных в Апшеронском, Лянкяранском и Самухском районах, а также в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку и в многоквартирных домах, строительство которых продолжается в Апшеронском районе.

Средства, полученные от продажи неиспользуемого жилья для бывших вынужденных переселенцев, будут направлены на обеспечение жильем и индивидуальным жильем семей шехидов, инвалидов войны. Президент Ильхам Алиев указом от 11 апреля 2022 года утвердил «Порядок продажи жилья Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и использования средств, полученных от продажи». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно правилам, министерство определит количество квартир, которые планируется продать в этих зданиях, и обнародует информацию об этом на официальном сайте.

Квартиры, выставленные на продажу, будут зарегистрированы в государственном реестре недвижимости. Рыночную стоимость квартир определит независимый оценщик. Квартиры, которые не были проданы в течение 1 года с даты объявления о продаже, будут вновь оценены.

Продажа квартир будет осуществляться онлайн через сайт министерства или через аукцион. В ходе онлайн-продажи будет обеспечена регистрация юридических и физических лиц, желающих приобрести квартиры через сайт министерства и размещение объявлений о продаже квартир в электронных кабинетах, а также доступ к информации о продаже.

В целях подготовки к продаже министерство подготовит информацию о квартирах (адрес многоквартирного жилого дома, в котором находится квартира, количество этажей, этаж, в котором находится квартира, номер квартиры, общая площадь, количество комнат, состояние ремонта и время проведения ремонта квартиры) и определит цену продажи. Объявление о продаже будет размещено в СМИ и на официальном сайте не позднее, чем за 15 дней до даты начала продаж.

Если продажа квартир осуществляется онлайн через сайт министерства, то с момента начала продажи лицо, впервые выбравшее квартиру, получает право на ее покупку. Возможность выбора этой квартиры другими лицами будет ограничена. Сразу же будет размещена информация о необходимости заключения договора купли-продажи в течение 10 дней с момента выбора.

Между лицом, выбравшим квартиру, и министерством будет заключен нотариально заверенный договор купли-продажи в течение 10 дней после завершения выбора квартиры.

Порядок продажи квартир через аукцион Кабинет министров по согласованию с главой государства утвердит в трехмесячный срок.