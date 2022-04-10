Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о деморализации сил противника на территории оккупированной Автономной Республики Крым. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

В войсках РФ на полуострове распространяются слухи о близком контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. После освобождения региона украинские войска якобы перейдут административную границу с АР Крым.

«Среди личного состава российских подразделений на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым распространяется информация, что Вооруженные силы Украины планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха и мероприятия на Крымский полуостров», – говорится в сообщении.