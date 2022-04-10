С января 2022 года изменились правила продажи автомобилей в Азербайджане. Согласно поправкам в закон «О безналичных расчетах», купля-продажа автомобилей осуществляется исключительно в безналичном порядке.

Ранее haqqin.az уже сообщал о новых правилах. Согласно поправкам, безналичный расчет обязателен только для тех, кто профессионально занимается продажей автомобилей, а также для автосалонов и официальных дилеров. Однако из обращений в редакцию следует, что и рядовые граждане, желающие продать свои автомобили, также обязаны сделки проводить в Главном управлении дорожной полиции, через банк - иначе документы не оформляются. В результате в Регистрационно-экзаменационном управлении Главного управления государственной дорожной полиции МВД выстраивается длинная очередь из людей.

Сотрудник Главного управления государственной дорожной полиции МВД Мубариз Агаев эту информацию не подтвердил. Он сообщил haqqin.az, что поправка к закону касается только автомобилей, проданных с аукционов, а также автомобилей, купленных и проданных государственными органами и юридическими лицами.