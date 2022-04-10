Минобороны России рапортует: 130 самолетов, 99 вертолетов, 2 132 танка...

Вооруженные силы России с начала проведения «специальной военной операции» в Украине уничтожили 130 самолетов, 441 беспилотный летательный аппарат (БЛА), 241 установку реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 2 132 танка и бронемашин ВСУ. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

«Всего с начала проведения «специальной военной операции» уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2 132 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 028 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал он.