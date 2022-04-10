Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах, заявило агентство кредитных рейтингов S&P. Об этом пишет CNN.

Агентство заявило, что это равносильно «выборочному дефолту», поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в «доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам».

Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда предприятие не выполнило обязательства по конкретному обязательству, но не по всему своему долгу.

У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты капитала и процентов, но S&P заявило, что не ожидает, что произойдет конвертация в доллары, учитывая западные санкции.