Шольц вновь обратился к Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина предпринять усилия для достижения перемирия в Украине. Такое мнение он высказал в понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Он утверждал, что члены ОБСЕ договорились друг с другом работать во имя общей безопасности в Европе. «Но одним из условий этого является приверженность принципу нерушимости границ, тому, что никто не будет пытаться сдвинуть границы и что мы берем на себя обязательство признать суверенитет народов и государств», - сказал Шольц.

Канцлер заявил, что Западные Балканы «имеют стратегическое значение для Германии». «Это часть Европы и часть европейской семьи», - сказал он. «Понимая это, Германия будет активно выступать за то, чтобы как можно скорее начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии. Это в наших общих интересах», - заявил Шольц. Он поблагодарил Албанию за «стопроцентное» участие в санкциях против России.