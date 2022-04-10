Работал в Администрации экс-президента: в Украине задержали агента спецслужб РФ видео
Контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, который работал в Администрации бывшего президента и в других государственных структурах.
Как сообщает СБУ, задержанный рассказал, что до 2014 года работал в органах внутренних дел Донецкой области, а когда началась АТО, то сбежал в Россию, где и был завербован. Он рассказывает, что работал в штабе, где кураторами были депутаты Госдумы Иосиф Кобзон и Геннадий Зюганов.
«Российские кураторы выбрали ему псевдоним «Регин» и поставили задачу – получить секретную информацию государственного уровня. Для этого – даже помогали делать карьеру в украинских органах власти. В частности, этот агент работал в суде, затем – в одном из Департаментов Администрации бывшего президента, а после того – даже служил в армии. Вражеские спецслужбы также оплачивали ему обучение и поездки за границу», - сообщает СБУ. На видео он рассказывает, что работал в департаменте внешней политики и европейской интеграции Администрации президента, где ему удалось «получить информацию серьезного характера».
Отмечается, что кроме тайной информации предатель собирал компрометирующие данные о должностных лицах разного уровня и их родственниках – это должно было стать рычагами для их дальнейшей вербовки российскими спецслужбами.
Он сообщил, что служил и в Вооруженных силах Украины, где собирал данные. «С началом широкомасштабного вторжения в Украину российская разведка поставила перед агентом новые задачи – собирать информацию о силовых структурах, сведения о новейших образцах оружия и военной техники», - сообщает СБУ.
В ходе разработанной спецоперации сотрудники Харьковского управления СБУ перехватили канал связи агента, установили место его пребывания и схватили предателя в Донецкой области.
В сообщении сказано, что во время допроса агент подробно рассказал о том, какие указания он получал и предоставил информацию о лицах, интересовавших россиян, а также персональные данные известных ему членов агентурной сети РФ в Украине. Сейчас с ним проводятся соответствующие мероприятия для установления всей цепочки государственных предателей и коллаборантов, работающих на РФ.
В СБУ отмечают, что агенту грозит пожизненное лишение свободы.