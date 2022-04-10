Контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, который работал в Администрации бывшего президента и в других государственных структурах.

Как сообщает СБУ, задержанный рассказал, что до 2014 года работал в органах внутренних дел Донецкой области, а когда началась АТО, то сбежал в Россию, где и был завербован. Он рассказывает, что работал в штабе, где кураторами были депутаты Госдумы Иосиф Кобзон и Геннадий Зюганов.

«Российские кураторы выбрали ему псевдоним «Регин» и поставили задачу – получить секретную информацию государственного уровня. Для этого – даже помогали делать карьеру в украинских органах власти. В частности, этот агент работал в суде, затем – в одном из Департаментов Администрации бывшего президента, а после того – даже служил в армии. Вражеские спецслужбы также оплачивали ему обучение и поездки за границу», - сообщает СБУ. На видео он рассказывает, что работал в департаменте внешней политики и европейской интеграции Администрации президента, где ему удалось «получить информацию серьезного характера».