Мурад Самедов, обозреватель 22:15

В конце прошлой недели американский Сенат во второй раз за всю историю США принял закон о запуске ленд-лиза. Как известно, в первый раз эта программа была запущена Соединенными Штатами во время Второй мировой войны. Ленд-лиз позволил частично на безвозмездной основе и без бюрократических проволочек передавать американским союзникам по антигитлеровской коалиции вооружения, боеприпасы, технику и продовольствие. Во многом благодаря именно ленд-лизу странам коалиции удалось переломить ход Второй мировой войны и нанести сокрушительное поражение нацистской Германии.

Только Советский Союз получил по ленд-лизу за четыре года Второй мировой войны 17 миллионов тонн товаров на сумму 11 миллиардов долларов, эквивалентные в те годы семи тысячам тонн чистого золота. Только автомобильной техники Страна Советов получила от США более 375 тысяч единиц. Кроме того, из Америки в готовом виде было получено 603 миллиона патронов ружейного калибра, 522 миллиона крупнокалиберных патронов, 3 миллиона снарядов для 20-мм авиапушек, 18 миллионов снарядов для 37-мм и 40-мм зениток. Более трети всех зенитных орудий СССР были также поставлены по ленд-лизу. США направляли в Советский Союз танки, артиллерию, самолеты, а также практически полностью обеспечили бензином советскую авиацию. Военные поставки США в СССР исчисляются тысячами наименований вооружений, боеприпасов и вспомогательных средств. Не стоит также забывать, что в те тяжелейшие годы США в буквальном смысле кормили Красную Армию. В частности, в СССР были поставлены 238 миллионов килограммов мороженной говядины и свинины, 218 миллионов килограммов консервированного мяса, не говоря уже о колбасах, курятине и прочих продуктах. Другими словами, исход войны на Восточном фронте решили героизм советского народа и мощная экономика США.

И вот сегодня, спустя более 80 лет, в Вашингтоне вновь приняли историческое решение о введении ленд-лиза. США объединяют западный мир на борьбу с российской агрессией против Украины. Символично, что программа, некогда спасшая от разгрома Советский Союз, сегодня направлена против его правопреемницы – Российской Федерации. Помимо экономического эффекта, данная программа является также серьезным посылом для всех граждан России, который заставляет задуматься над истинными, а не пропагандируемыми целями «специальной операцией в Украине», против которой сегодня объединился весь цивилизованный мир. К слову, не менее мощным психологическим фактором стал нерекламируемый визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Украину, в ходе которого британский премьер без всякой опаски прогулялся вместе с президентом Зеленским по Киеву, который еще несколько недель назад находился в осадном положении. Борис Джонсон является сегодня едва ли не главным антироссийски настроенным лидером, который одним из первых организовал поставки военной и гуманитарной помощи Украине. А после появления кадров зверств в украинском городе Буча, именно Джонсон первым использовал термин «геноцид».