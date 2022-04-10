«Власти Грузии пропустили через свое воздушное пространство 8 рейсов ИЛ-76 МЧС России, которые, как правило, используются для перевозки военной техники. Это измена не только Украине, но и Грузии и те, кто это позволил, должны быть привлечены к ответственности».

Об этом в Twitter написал бывший президент страны Михаил Саакашвили.