Грузия пропустила через свое воздушное пространство российские ИЛ-76 с военной техникой Саакашвили
«Власти Грузии пропустили через свое воздушное пространство 8 рейсов ИЛ-76 МЧС России, которые, как правило, используются для перевозки военной техники. Это измена не только Украине, но и Грузии и те, кто это позволил, должны быть привлечены к ответственности».
Об этом в Twitter написал бывший президент страны Михаил Саакашвили.
Еще один позор. Власти Грузии пропустили через воздушное пространство Грузии 8 рейсов ИЛ 76 МЧС России, которые, как правило, используются для перевозки военной техники. Это измена не только Украине, но и Грузии и те, кто это позволил,— Mikheil Saakashvili (@SaakashviliM) April 11, 2022
должны быть привлечены к ответственности.