В Харькове возросла интенсивность обстрелов, в понедельник есть погибшие, в том числе ребенок, и раненые. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в видеообращении.

«47 день войны для Харькова выдался тяжелым. Опять бомбили жилые кварталы, парк Горького, объекты городской инфраструктуры. Есть раненые и, к сожалению, погибшие. Самое ужасное, что погиб ребенок.

Каждый из вас сам видит, что интенсивность обстрелов возросла. Противник в дневное время стал наносить удары по Харькову чаще и значительно расширил географию бомбардировок», - сказал Терехов.