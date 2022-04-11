В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в понедельник вечером в Черном море вблизи побережья Турции, сообщил местный департамент по чрезвычайным ситуациям. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр ранее отмечал, что магнитуда землетрясения составила 5,2.

Подземный толчок зарегистрирован в 20:38 по местному времени (21:38 по бакинскому времени – ред.) в 90 км от города Зонгулдак. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,9 км.

Толчок ощущался в Стамбуле и окрестностях. Сведения о последствиях землетрясения не поступало, сообщила сейсмологическая обсерватория Босфорского университета. Она определила магнитуду землетрясения в 4,5.