В Крыму вводится высокий уровень террористической опасности из-за возможных провокаций «пособников киевского режима». Об этом заявил «глава» Крыма Сергей Аксенов.

«Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого («желтого») уровня террористической опасности», - написал он в Telegram.

По его словам, режим введен с профилактической целью. Аксенов указал, что на полуострове спокойно, обстановка «контролируется властями и правоохранительными органами».