В Воронеже и Крыму объявлен «желтый» уровень террористической опасности из-за Украины
В Крыму вводится высокий уровень террористической опасности из-за возможных провокаций «пособников киевского режима». Об этом заявил «глава» Крыма Сергей Аксенов.
«Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого («желтого») уровня террористической опасности», - написал он в Telegram.
По его словам, режим введен с профилактической целью. Аксенов указал, что на полуострове спокойно, обстановка «контролируется властями и правоохранительными органами».
Режим будет действовать 15 суток.
«Ограничений в повседневной жизни граждан это не повлечет», - пообещал Аксенов, попросив тем не менее жителей сообщать о подозрительных гражданах и бесхозных предметах.
Напомним, в двух районах Воронежской области повысили уровень террористической угрозы. Режим введен в районах, которые граничат с Украиной.