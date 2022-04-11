Британские организации по защите животных добиваются закрытия зоопарка в Армении, где звери содержатся в ужасающих условиях, сообщает haqqin.az со ссылкой на The Sun.

В «самом грустном зоопарке мира», как назвало его британское издание, есть слепой медведь, которого заперли в клетке на 30 лет, жалкие обезьяны, которых держат в темноте, птицы, которым едва хватает места в клетке, чтобы расправить крылья, и другие несчастные животные.

При этом зоопарк, расположенный недалеко от Еревана, имеет нелепое название – «Парк спасения». Владелец Армен Тадевосян утверждает, что спас животных от охотников и торговцев. Однако представители британской организации, побывавшие в зоопарке, описали условия как «шокирующие и одни из худших, которые мы видели». На правительство Армении оказывается давление с целью закрыть зоопарк.

«Среди трагических животных слепой медведь по прозвищу Нельсон, которого три десятилетия держат в убогой клетке, где нет возможности гулять, - пишет The Sun. – Его зубы гниют, но его зрение можно было бы спасти хирургическим путем. 13-летняя львица Сара семь лет провела в вольере размером не больше садового сарая. Есть также группа обезьян, которых годами держат в вонючем помещении без дневного света, и орел, неспособный расправить крылья в крошечной клетке. В зоопарке также есть армянская коза, которая постоянно бодает прутья своей ветхой клетки».