В Великобритании требуют закрыть ужасный армянский зоопарк «Это ад на Земле»
Британские организации по защите животных добиваются закрытия зоопарка в Армении, где звери содержатся в ужасающих условиях, сообщает haqqin.az со ссылкой на The Sun.
В «самом грустном зоопарке мира», как назвало его британское издание, есть слепой медведь, которого заперли в клетке на 30 лет, жалкие обезьяны, которых держат в темноте, птицы, которым едва хватает места в клетке, чтобы расправить крылья, и другие несчастные животные.
При этом зоопарк, расположенный недалеко от Еревана, имеет нелепое название – «Парк спасения». Владелец Армен Тадевосян утверждает, что спас животных от охотников и торговцев. Однако представители британской организации, побывавшие в зоопарке, описали условия как «шокирующие и одни из худших, которые мы видели». На правительство Армении оказывается давление с целью закрыть зоопарк.
«Среди трагических животных слепой медведь по прозвищу Нельсон, которого три десятилетия держат в убогой клетке, где нет возможности гулять, - пишет The Sun. – Его зубы гниют, но его зрение можно было бы спасти хирургическим путем. 13-летняя львица Сара семь лет провела в вольере размером не больше садового сарая. Есть также группа обезьян, которых годами держат в вонючем помещении без дневного света, и орел, неспособный расправить крылья в крошечной клетке. В зоопарке также есть армянская коза, которая постоянно бодает прутья своей ветхой клетки».
Правительство Армении обсуждает законопроект о защите животных, который закроет зоопарк. Британская организация International Animal Rescue (IAR) пытается спасти медведя Нельсона, но владелец отказывается его отдавать. Он утверждает, что за его животными хорошо ухаживают в зоопарке.
Президент IAR Алан Найт говорит: «Условия, в которых живут эти бедные животные, – не что иное, как ад на земле. Клетки маленькие, грязные и ветхие, если не сказать больше. Мысль о том, что люди захотят платить деньги, чтобы увидеть, как эти содержащиеся в неволе животные страдают за решеткой, просто смехотворна. Мы уже несколько месяцев безуспешно пытаемся спасти медведя, но очевидно, что все животные в так называемом «Парке спасения» срочно нуждаются в надлежащем уходе и внимании. Как организация по защите животных, мы готовы и хотим помочь в этом.
Это пятно на международной репутации Армении, что она позволяет живым существам страдать от такой жестокости и пренебрежения. Я призываю правительство немедленно вмешаться и принудительно закрыть зоопарк, чтобы впервые за многие годы животные могли получить надлежащую пищу и заботу. Нет оправдания такой жестокости и пренебрежению, и я знаю, что, когда люди прочитают об этом, это вызовет общественный резонанс. Надеемся, общественное давление убедит правительство закрыть зоопарк и дать животным путь к лучшей и счастливой жизни».