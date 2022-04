Евросоюз о переговорах Байрамова и Мирзояна

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар прокомментировал телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Об этом представитель ЕС написал в Twitter.

"Важный прогресс после брюссельской встречи на прошлой неделе. Европейский союз поддерживает прямые контакты и связи", - отметил Т.Клаар.

Important development following last week’s Brussels meeting. 🇪🇺is supportive of direct contacts & engagement. https://t.co/48H0WLvAXK