11 апреля 2022, 23:35

Состоялась пресс-конференция под названием «Успехи социальных реформ, международный взгляд на эти реформы и награды», посвященная достижениям успешной программы социальных реформ, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения. Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что в результате кардинальных социальных реформ, осуществляемых на основе поручений главы государства, подписанных им указов и распоряжений за последние 4 года были достигнуты важные успехи в направлении социального развития республики. Замминистра подчеркнул, что усиление социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны является одним из приоритетов политики главы государства. Он отметил, что указом от 19 апреля 2018 года семьи шехидов были охвачены еще одной программой социальной поддержки: была успешно реализована программа единовременной выплаты 11 тысяч манатов более чем 18 тысячам наследникам 12 тысяч шехидов – военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших в боях за территориальную целостность нашей страны до 2 августа 1997 года.

В рамках другого указа, подписанного главой государства в декабре 2021 года, ведется подготовка к реализации еще одной важной социальной программы: до 2 августа 1997 года лицам, получившим инвалидность в связи с защитой территориальной целостности нашей страны, а также семьям умерших из числа лиц данной категории, в ближайшее время будет произведена единовременная выплата. В то же время по поручению президента Ильхама Алиева участники 44-дневной Отечественной войны также были охвачены программой социальной поддержки: лицам, удостоенным звания «ветеран войны», была назначена ежемесячная президентская стипендия. Было отмечено, что за последние 4 года также обеспечено последовательное увеличение социальных выплат, направленных семьям шехидов и инвалидам войны. Программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны в 2021 году расширилась в 5 раз. В прошлом году им было предоставлено 3 тысячи квартир, а всего за прошедший период – более 12 500 квартир или частных домов. За последние 4 года было обеспечено легковыми автомобилями до 1 450, а всего за прошедший период – 7 400 инвалидов войны. На основании поручений президента Ильхама Алиева за последние 4 года минимальная заработная плата была повышена в 2,3 раза, а минимальный размер пенсий – в 2,2 раза. Пособия и стипендии в среднем выросли более чем в 2,5 – 3 раза. В период после 2018 года указами и распоряжениями главы государства реализованы 3 пакета социальных реформ, охватывающих большую часть населения страны.