Пресс-конференция об успехах социальных реформ в Минтруда фото
Состоялась пресс-конференция под названием «Успехи социальных реформ, международный взгляд на эти реформы и награды», посвященная достижениям успешной программы социальных реформ, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что в результате кардинальных социальных реформ, осуществляемых на основе поручений главы государства, подписанных им указов и распоряжений за последние 4 года были достигнуты важные успехи в направлении социального развития республики.
Замминистра подчеркнул, что усиление социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны является одним из приоритетов политики главы государства. Он отметил, что указом от 19 апреля 2018 года семьи шехидов были охвачены еще одной программой социальной поддержки: была успешно реализована программа единовременной выплаты 11 тысяч манатов более чем 18 тысячам наследникам 12 тысяч шехидов – военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших в боях за территориальную целостность нашей страны до 2 августа 1997 года.
В рамках другого указа, подписанного главой государства в декабре 2021 года, ведется подготовка к реализации еще одной важной социальной программы: до 2 августа 1997 года лицам, получившим инвалидность в связи с защитой территориальной целостности нашей страны, а также семьям умерших из числа лиц данной категории, в ближайшее время будет произведена единовременная выплата. В то же время по поручению президента Ильхама Алиева участники 44-дневной Отечественной войны также были охвачены программой социальной поддержки: лицам, удостоенным звания «ветеран войны», была назначена ежемесячная президентская стипендия.
Было отмечено, что за последние 4 года также обеспечено последовательное увеличение социальных выплат, направленных семьям шехидов и инвалидам войны. Программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны в 2021 году расширилась в 5 раз. В прошлом году им было предоставлено 3 тысячи квартир, а всего за прошедший период – более 12 500 квартир или частных домов. За последние 4 года было обеспечено легковыми автомобилями до 1 450, а всего за прошедший период – 7 400 инвалидов войны.
На основании поручений президента Ильхама Алиева за последние 4 года минимальная заработная плата была повышена в 2,3 раза, а минимальный размер пенсий – в 2,2 раза. Пособия и стипендии в среднем выросли более чем в 2,5 – 3 раза.
В период после 2018 года указами и распоряжениями главы государства реализованы 3 пакета социальных реформ, охватывающих большую часть населения страны.
В 2018-2021 годах количество трудовых договоров увеличилось на 30 процентов, или около 400 тысяч, а годовой фонд оплаты труда - более чем в 2 раза.
В 2021 году в программу самозанятости вовлечено более 16 тысяч человек, что в 13,8 раза больше, чем в 2017 году, когда стартовала реализация программы. Всего за последние 4 года и в первом квартале текущего года в программу самозанятости было вовлечено более 44 тысяч человек.
Успехи проводимых в нашей стране реформ в социальной сфере высоко оцениваются и на международном уровне.
Агентство DOST, созданное указом главы государства от 9 августа 2018 года и открывшееся в мае 2019 года, является одним из важнейших достижений кардинальных реформ в социальной сфере, направленных на удовлетворение потребностей граждан.
Концепция DOST, инициированная первым вице-президентом, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, создала новый бренд нашей страны в этой области, наладив оказание государственных социальных услуг (всего 156 видов) посредством системы «единого окна», на основе современных и гибких, полностью прозрачных механизмов с использованием инновационных подходов.
Награжденное в феврале 2022 года почетной грамотой Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов Агентство на днях получило премию Европейской социальной сети, что также свидетельствует о том, что его концепция входит в число важных достижений современного мира в области инноваций.
Подведомственный министерству государственный Фонд социальной защиты удостоен высшей награды «Международная государственная структура 2022 года» конкурса «Международная премия за трансформацию в государственном секторе», проводимого в Великобритании. В 2019 году четыре социальных проекта Азербайджана (программа самозанятости, адресная социальная помощь и электронные системы по назначению инвалидности, меры по устранению неформальной занятости) были удостоены специальных наград и наград Международной ассоциации социального обеспечения как лучшие практики.
На пресс-конференции также была представлена информация о широком применении цифровых технологий в социальной сфере, создании проактивных услуг, достижениях в области реабилитации и социальных услуг.