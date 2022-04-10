В Офисе Зеленского назвали битву, которая решит исход войны

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает битву за Донецкую и Луганскую области ключевым моментом войны. Об этом он отметил в своем Telegram-канале.

«Битва за Донецкую и Луганскую области – это тот ключевой момент войны, который изменит многое для всех», - заявил Ермак.

По его словам, для Украины это возможность лишить Россию способности продолжать агрессию, разбив их армию: «И изменить бесповоротно ход боевых действий. Для Кремля эта битва – единственный шанс на дальнейшее существование мифа о силе военной машины. А для некоторых откровенно отсталых политических элит – возможность продолжить свое существование. Для Запада – это также принципиальная битва, потому что от скорости принятия решений по оружию зависит наша победа. И именно эта скорость станет маркером эффективности демократической системы в борьбе с автократией. Запад не может себе позволить проиграть, так же, как и Украина. Для нас – это Отечественная война. А в глазах западных народов – это война света с тьмой, и они также оценивают эффективность своих лидеров в этих событиях».