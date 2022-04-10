«Путин намерен «решить» вопрос Донбасса, несмотря на жесткие санкции»
Канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что российский лидер намерен «решить» вопрос Донбасса, несмотря на санкции.
«Он [Путин] ясно подтвердил, что санкции являются жесткими для Российской Федерации, но ситуация в Донбассе для него должна быть, так сказать, решена даже с санкциями, пусть они и ощутимы», - отметил Нехаммер, отвечая на вопросы австрийских журналистов по видеосвязи из Москвы, пишет ТАСС.